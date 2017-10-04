В Санкт-Петербурге нашли около 200 улиц без названий

Аналитики провели статистические исследования крупных российских городов и сделали важное открытие.

Согласно последней информации, в Санкт-Петербурге сразу 193 улицы не имеют никаких названий. В общей сложности в Северной столице специалисты компании "Яндекс" зафиксировали 2081 улицу. Как уточняет телеканал «78», 548 улиц имеют уникальные названия, характерные исключительно для Петербурга.

Интересно, что лишь 4 процента улиц в городе получили свои имена в честь знаменитых людей. Примерно такое же количество улиц так или иначе связаны с историей СССР.