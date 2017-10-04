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В ожидании ревизора

Российским саморегулируемым организациям предстоит пройти суровую проверку на прочность

4 октября 2017, 20:11 [«Аргументы Недели», Аркадий АПУМЧИК ]

В ожидании ревизора

В этом году российский строительный комплекс пережил очередную реформу. На сей раз она напрямую затронула систему строительного саморегулирования и, по задумке авторов, была призвана решить несколько принципиальных задач. А именно – повысить ответственность строительных, проектных и изыскательских компаний за результаты своей работы, очистить рынок от фирм-однодневок, а также улучшить безопасность и качество на стройплощадках страны. 

В связи с этим в Градостроительный кодекс были внесены существенные изменения, на реализацию которых отводился ровно один год. Срок подведения итогов истёк 1 июля 2017 года, однако, из-за непростой ситуации, в которой оказались саморегулируемые организации (СРО), а также их члены, в дальнейшем некоторые контрольные точки были передвинуты во времени. Получилось, как в известной присказке, – цыплят по осени считают. И вот 27 сентября в здании Москомархитектуры состоялось совещание, на которое съехались руководители СРО со всей страны, объединяющими строительные, проектные и изыскательские организации. 

Председателем выступила заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Светлана Радионова, модератором – начальник управления государственного строительного надзора Ростехнадзора Марианна Климова. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) представлял его первый вице-президент Анвар Шамузафаров, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) – президент этой ассоциации Андрей Молчанов.

Основной темой была обозначена процедура подтверждения соответствия строительных, проектных и изыскательских СРО требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, а также вопросы проведения проверок деятельности саморегулируемых организаций Ростехнадзором. Иными словами, российским саморегуляторам пришла пора сдать суровый экзамен по итогам реализации реформы и показать насколько были выполнены требования закона. Причём, пересдачи и допсессии не будет. Те СРО, которые не смогут подтвердить соответствие новым требованиям, будут исключены из Госреестра и прекратят свою деятельность. А если учесть, что за каждой из них стоят сотни организаций, в которых работают многочисленные трудовые коллективы, вопрос оказывается действительно острым.

Для понимания масштабов, приведём несколько цифр. Доля строительной отрасли, промышленности стройматериалов и ЖКХ в российском ВВП составляет 16-17%. Объём работ по виду деятельности «строительство» за 2016 год достиг 6,2 триллиона рублей, из которых доля государственных капиталовложений составила 1,3 триллиона. При этом СРО играют важную роль. Ведь если организация собирается работать по госзаказам, она обязана состоять в СРО, иначе всё, на что компания может рассчитывать – это субподряды на подхвате у более крупных фирм. 

Именно поэтому власть рассматривает систему строительного саморегулирования, как механизм, с помощью которого можно повысить эффективность расходования бюджетных средств, чтобы вложенные государством инвестиции не утекали по чужим карманам и не превращались в долгострои. Совершенствованию этого механизма и была посвящена прошедшая реформа, однако, декларировать задачи оказалось гораздо проще, чем их решить. Сегодня общее число предприятий строительной отрасли составляет 235 тысяч. Из них в СРО состоят 155 тысяч предприятий120 тысяч в строительных партнёрствах, 54 тысячи в проектных и изыскательских (часть предприятий одновременно состоит в СРО разных видов). 

Три контрольных вопроса

В соответствии с частью 3 статьи 3.3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с 1 октября сего года Ростехнадзор начнёт исключать СРО из Госреестра в случае невыполнения определённых требований. 

Таковых в законе указано три. Во-первых, это непредоставление документов, подтверждающих соответствие СРО требованиям Градостроительного кодекса в новой редакции. Во-вторых, все члены СРО должны быть зарегистрированы в том же субъекте, в котором находится и сама организация. Наконец, третье требование касается размера компенсационного фонда, который должен быть размещён в одном из 12 системообразующих банков страны, требования к которым ранее были согласованы правительством. 

Всего за 8 месяцев 2017 года от саморегулируемых организаций в Ростехнадзор поступило 5023 уведомлений о внесении изменений, в том числе 3656 уведомлений по рассмотрению документов СРО. При этом, как отметила в своём докладе госпожа Радионова, качество многих документов оставляет желать лучшего. Также она добавила, что, согласно поручению правительства РФ, надзорное ведомство начнёт проверять соблюдение саморегулируемыми организациями законодательных норм путём внеплановых проверок.

В настоящее время в Ростехнадзоре формируется проект приказа о проведении таких проверок, который будет согласован с Минстроем и правительством РФ. Проверки будут проведены в отношении всех действующих СРО, сведения о которых были внесены в Госреестр СРО по состоянию на 1 июля 2017 года. Всего таких СРО 472. В первую очередь специалисты РТН придут в те саморегулируемые организации, которые грубо нарушали требования законодательства о градостроительной деятельности и о саморегулируемых организациях. При этом Светлана Радионова заверила, что все проверки пройдут в строгом соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ, и рекомендовала руководителям СРО внимательно с ним ознакомиться. Она также обратила внимание на то, что каждая саморегулируемая организация получит уведомление о предстоящей проверке, а по её результатам – акт и, в случае выявления нарушений, предписание.

На устранение указанных в предписании нарушений каждая СРО получит одинаковый срок – 3 месяца, по истечении которого состоится повторная проверка. Результаты проверок будут иметь публичный характер, и размещаться в едином реестре проверок на сайте генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Просьба самоликвидироваться

В свою очередь представители Национальных объединений рассказали о том, как сегодня обстоят дела в их ведомствах и насколько сами СРО готовы к жёсткому тесту на соответствие законам. 

В настоящий момент в России действуют 258 СРО в сфере строительства, которые включают в себя 87892 предприятия. Эти СРО суммарно должны были разместить до 1 октября 2017 года на спецсчетах минимум 91,5 миллиарда рублей. Однако на сегодняшний день размещено только 61,5 миллиарда рублей, а оставшиеся 30 миллиардов рублей, скорее всего, безвозвратно утеряны. Полностью разместили все деньги на специальных счетах 150 саморегулируемых организаций, то есть порядка 60% от общей численности СРО. 

108 саморегулируемых организаций, которые до сих пор не выполнили требования законодательства в части размещения компфондов, находятся в зоне риска и по итогам проверки Ростехнадзора, вероятнее всего, будут ликвидированы. При этом глава НОСТРОЙ Андрей Молчанов предложил таким СРО подумать над процедурой добровольной ликвидации. Он отметил, что действительно есть добросовестные организации, которые потеряли деньги в проблемном банке. И чтобы для строителей, которые добросовестно исполняли свои обязательства (вносили средства в компфонды, платили членские взносы, участвовали в работе СРО), не стало неожиданностью лишение СРО статуса, а строительной компании – возможности работать, имеет смысл решить, как выйти из ситуации в интересах членов СРО, как добровольно, в спокойном режиме ликвидироваться. 

Добавим, что Национальное объединение строителей, судя по всему, не намерено ждать, пока провинившиеся саморегуляторы решат поступить, «как подсказывает честь офицера», и начало активную чистку реестра со своей стороны. Так, буквально на следующий день после совещания в Ростехнадзоре состоялся Совет НОСТРОЙ, на котором было принято решение об исключении из Госреестра сразу 7 СРО, в которых состоит 2480 строительных организаций. Мера эта, конечно, вынужденная, но крайне жёсткая для строительных предприятий, каждому из которых теперь придётся вступать в другую СРО и вновь собирать средства компенсационного фонда (составляющие от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, в зависимости от уровня ответственности).

Искусство работать над ошибками

Несколько иной подход исповедует Национальное объединение изыскателей и проектировщиков. В НОПРИЗ уже несколько лет действуют структуры под названием «Окружная контрольная комиссия». В такие комиссии, которые действуют в Москве, Санкт-Петербурге и федеральных округах, входят не какие-то чиновники и строгие ревизоры со стороны, а сами представители саморегулируемых организаций. Занимаются ОКК тем, что рассматривают ситуацию в «заболевших» СРО, у которых возникли серьёзные проблемы и пробуют всем миром выяснить, что тому причиной – объективные проблемы, с которыми столкнулась саморегулируемая организация, или недобросовестность её руководства. 

На встречи приглашаются представители самих проблемных СРО, им предоставляется возможность рассказать о ситуации, сложившейся в партнёрстве, после чего принимается решение – либо дела передаются в Совет Нацобъединения, который может инициировать процедуру исключения СРО из реестра, либо организации пытаются совместными усилиями помочь. В ходе своей работы этот демократичный институт не раз доказал свою эффективность. А это, в свою очередь пошло на пользу не только партнёрствам, но, прежде всего, их членам – проектным и изыскательским организациям, которые смогли спокойно продолжить работу, не оказавшись в подвешенном состоянии из-за исключения СРО из реестра.

Как рассказал первый вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров, из 219 членов Национального объединения 206 саморегулируемых организаций уведомили о размещении средств компенсационного фонда (полностью или в части) на специальном счёте, 129 саморегулируемых организаций уведомили о размещении на специальном банковском счёте 100 процентов средств компенсационного фонда СРО, и только 15 саморегулируемых организации не уведомили Нацобъединение о размещении средств компенсационного фонда.

Таким образом, проектным и изыскательским СРО также предстоит испытание на прочность, в связи с анонсированными проверками. Однако, благодаря демократичной и продуманной политике, которая позволила работать с проблемами в саморегулируемых организациях, НОПРИЗ может пройти испытание с гораздо меньшими потрясениями, чем другое Национальное объединение. А это, в свою очередь означает, что российские инженеры-проектировщики, архитекторы, геодезисты и геологи смогут спокойнее и без больших потерь адаптироваться к новым требованиям законодательства.

 

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Рейдеры, расстрел, прокурор…

Рейдеры, расстрел, прокурор…

Верховный суд РФ назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы по так называемому «делу Петрова». Заседание состоится 9 ноября, при этом связь с генеральным директором петербургского швейного объединения «Маяк» будет осуществляться посредством видеоконференции. 

//Общество

Сколько можно говорить? Посадки где?

Сколько можно говорить? Посадки где?

Мутные потоки клеветы на Первом канале, или ещё раз вся правда про то, кто стоит за грязной суетой вокруг известного в России барда Александра Новикова. После вышедшей в эфир 20 сентября программы «Пусть говорят» в редакцию обратились два её возмущённых участника

//Общество

Власти Москвы пообещали не сносить попавший в программу реновации собор

Власти Москвы пообещали не сносить попавший в программу реновации собор

В московском департаменте культурного наследия пообещали не сносить здание, расположенное по адресу Марксистская улица, 9, стр.3, которое является объектом культурного наследия - здание начала XX века.

//Общество

Гниющая рыба

Гниющая рыба

Рыба, как говорится, гниёт с головы. Андрей Закурнаев многократно обращался в СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратуру Кемеровской области. Его избивали в течение 8 часов 20 октября 2015 года оперативные сотрудники МРО по БПС и ЛУКС в г. Новокузнецке Пугачёв Д.Ю. и Владимиров С.П. И ещё трое неизвестных

//Общество

Начальник полиции Москвы Козлов ушел на пенсию

Начальник полиции Москвы Козлов ушел на пенсию

Заместитель начальника главного управления министерства внутренних дел России по Москве Вячеслав Козлов ушел в отставку. Причиной стало достижение предельного возраста пребывания на службе.

//Шпионаж

Тайный маскарад

Тайный маскарад

Осеннее обострение шпиономании. Такой диагноз можно поставить клеветнической кампании, поднятой западными спецслужбами против России. Особенно усердствуют в поисках «русских шпионов» прибалтийские контрразведчики. В Латвии выпустили даже специальную инструкцию, как распознать иностранного агента.

//Культура

В «Крыму» Крыма-то и нет

В «Крыму» Крыма-то и нет

Первым фигурантом по делу выхода в прокат фильма Алексея Пиманова «Крым» является Фонд кино. Вторым – Министерство обороны РФ. Затем следуют фигуранты калибром поменьше – к примеру, «Кубаньэнерго». Всё это сигнализирует бедному критику: уймись. Ты не при делах. Но меня в детстве уронили – удачно.

//Армия

Как Америка собирается воевать с Россией

Как Америка собирается воевать с Россией

Недавно в США для вооружённых сил была выпущена методичка «Русская война нового поколения». Она посвящена «методам ведения гибридной войны, используемым Росси- ей». Написали сей чудной труд военные из «Группы по асимметричной войне Армии США», то есть сухопутных войск. Надо сказать, весьма любопытное вышло чтиво

//Культура

У Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль

У Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль

У актера Николая Караченцова, находящегося на лечении в НИИ Склифосовского, обнаружена опухоль в левом легком. Информацию об этом подтвердила жена народного артиста Людмила Поргина.

//Общество

Кирилл Тихонков: Мне повезло жить и работать на благодатной земле

Кирилл Тихонков: Мне повезло жить и работать на благодатной земле

Депутату Совета депутатов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области пятого созыва доктору экономических наук, председателю Совета АНО «Национальный институт исследования аграрных проблем» Кириллу Сергеевичу Тихонкову 22 сентября исполнилось 43 года.

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