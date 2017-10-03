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СМИ выяснили, что стало с колбасой из "корзинки Сечина" для Улюкаева

3 октября 2017, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ выяснили, что стало с колбасой из "корзинки Сечина" для Улюкаева

Вещественное доказательство по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева — "корзинка с колбасой" — уничтожено. Такое решение принял Басманный суд Москвы по просьбе следователей.

Об этом рассказала сегодня "Русской службе Би-би-си" адвокат подсудимого Виктория Бурковская. "Единственный вопрос, если корзинка с колбасой образовалась 14 ноября (день задержания министра - Би-би-си), почему ее уничтожили спустя аж полгода?", - недоумевает адвокат.

"Корзина с мясными изделиями действительно была среди вещественных доказательств. Но так как это скоропортящийся продукт, все ее содержимое было уничтожено. Сама же корзина в вещдоках осталась, мы ее увидим, когда ее представят для обозрения суду", - сообщила "Интерфаксу" во вторник адвокат экс-чиновника Дариджан Квеидзе.

Корзинка является традиционным подарком главы "Роснефти" Игоря Ивановича Сечина его друзьям и деловым партнерам. Фотографию плетёной корзины с разными видами колбасных изделий и несколькими бутылками прислал один из получателей.

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