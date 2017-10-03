«Яндекс.Такси» планирует внедрить систему распознавания усталости водителей

«Яндекс.Такси» занимается разработкой технологии, которая даст возможность отслеживать степень усталости или определять водителей в состоянии алкогольного опьянения с помощью слежения за глазами.

Систему планируется внедрить в следующем году, сообщил гендиректор компании Тигран Худавердян. По его словам, частота морганий — довольно точный способ определения состояния водителя. Обычный человек моргает в среднем раз в четыре секунды. В случае, если человек устает, он начинает моргать чаще, а если не трезв, то закрывает глаза на большее время. За водителями планируют следить в режиме онлайн с помощью специальных камер.