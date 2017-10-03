Собянин сообщил о завершении формирования списка домов по программе реновации

Власти российской столицы закрыли возможность включения новых домов в программу реновации, заявила мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на президиуме городского правительства.

Сегодня президиум правительства Москвы утвердил последние изменения. Отказаться от реновации можно будет и впредь, если за это проголосуют не менее 1/3 жильцов, и если еще не заключен договор о предоставлении нового жилья. А вот для пополнения список отныне закрыт. Итого реновации подлежат 5177 домов. В последний момент в перечень добавили 37 домов, жильцы которых настояли на их включении в программу реновации. Еще четыре дома были исключены по решению жильцов.