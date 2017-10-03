Большинство членов ВАК проголосовали за лишение Мединского ученой степени

Большинство ученых, которые входят в Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по истории и археологии, проголосовали за лишение главы Минкультуры Владимира Мединского ученой степени.

Согласно данным члена Экспертного совета из Высшей школы экономики, доктора исторических наук Олега Будницкого, 17 ученых проголосовали за, трое – против, а еще один специалист воздержался.

Как уточняет РИА "Новости", в ведомстве ранее уточнили, что это решение является промежуточным, так как конечное слово остается за президиумом ВАК и Министерством образования РФ. Отметим, что заседание президиума запланировано на 20 октября текущего года.