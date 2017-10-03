Минобороны скрывает находки со дна Черного моря

У властей и ученых Севастополя и Республики Крым нет доступа к сведениям об объектах культурного наследия, которые в акватории Черного моря исследуются военными.

Подводное культурное наследие в Крыму и Севастополе одновременно исследуют несколько организаций. Однако ни регионы, ни ведомства, которые вовлечены в эту работу, не делятся друг с другом информацией, пишут "Аргументы недели - Крым".

Сегодня на заседании Крымского морского совета вопрос о необходимости межведомственного и межрегионального взаимодействия поднял заместитель директора Черноморского центра подводных исследований Виктор ВАХОНЕЕВ.

«Необходимо наладить межведомственное сотрудничество нашего управления и севастопольского управления по охране культурного наследия, а также с Министерством обороны, которое ежегодно проводит несколько крупных экспедиций, в том числе и в акватории нашего моря», – призвал ВАХОНЕЕВ.

Он посетовал, что ни севастопольские исследователи и органы власти по охране культурного наследия, ни крымские не получают никакой информации о том, что находит Министерство обороны, пишет Forpost.