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Основную долю «застрявших» пассажиров «ВИМ-Авиа» вывезут из Турции до 2 октября

30 сентября 2017, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Основную долю «застрявших» пассажиров «ВИМ-Авиа» вывезут из Турции до 2 октября
pixabay.com

Основная доля клиентов авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые «застряли» в Турции из-за отмены рейсов, вернутся в Россию к понедельнику, 2 октября, сообщили в АТОР. За выходные планируется выполнить 36 рейсов для вывоза российских туристов.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число пассажиров «ВИМ-Авиа», дожидающихся вылета из Турции, превышает 1800 человек, всего за границей находятся около 30 тысяч туристов.

К выполнению отмененных рейсов подключились как российские перевозчики — "Уральские Авиалинии", S7, "Россия", "Ямал", Royal Flight, Azur Air, так и иностранные компании — OnurAir, Atlasglobal и Elinair.

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