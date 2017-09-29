Ювелирный бал отпраздновал юбилей

V Ювелирный благотворительный бал «Во славу ювелиров России» прошёл 27 сентября 2017 года в Зале торжеств «Гильдии ювелиров России».

Бал в этом году был посвящён 175-летию основания фирмы Карла Фаберже и 130-летию появления ее Московского отделения; 120-летию российского золотого рубля; 255-летию со дня основания Бриллиантовой комнаты Российского Императорского двора; а также 50-летию Телецентра «Останкино». Бал посетили владельцы и топ-менеджеры крупных ювелирных компаний России, искусствоведы и коллекционеры, деятели культуры и звезды шоу-бизнеса, представители иностранных ювелирных компаний и организаций, в том числе президент Всемирной ювелирной конфедерации (CIBJO) Гаэтано Кавальери. По традиции на балу присутствовали представители Дворянского собрания и еще один почетный гость праправнук императора Александра III Павел Куликовский.









Костюмированный бал прошел в лучших традициях русской бальной культуры: пышные платья с кринолинами, длинные чёрные фраки, тонкие кружевные перчатки и элегантные причёски. Бал начался с Увертюры в исполнении Губернаторского оркестра Московской области (дирижер — Сергей Пащенко). В своей приветственной речи председатель совета «Гильдии ювелиров России», президент Ювелирного дома «Эстет» Гагик Геворкян отметил:

- Есть много процессов, которые мешают нашей отрасли и не дают ей развиваться. Но у ювелиров есть фантастическое качество – преодолевать все сложности, которые возникают на их пути. Не зря наша профессия называется «ювелирной». Друзья мои, нам с вами выпала особая честь нести эту ношу ювелира, потому что все равняются на нас с вами: любую сложную искусную работу называют «ювелирной». Поэтому наша задача сейчас – чтобы мы могли продолжать, могли развивать и, самое главное, – сохранять бодрый дух и хорошее настроение.

Гостей также приветствовали генеральный директор холдинга «РЕСТЭК Junwex» Валерий Будный, президент CIBJO Гаэтано Кавальери, вице-президент Клуба «Российская Ювелирная Торговля» Александр Рыбаков.

Вальсы, польки, менуэты, мазурки и кадриль звучали в этот вечер со сцены; изящные пары из центра бальной культуры «Золотой клуб» кружились на паркете под музыку. Но в этот вечер звёздами танцпола было суждено стать не только профессиональным танцорам: ведущие предлагали самим зрителям активно присоединяться в танцующим, и те с радостью соглашались стать часть большого красивого действа. Правильным танцевальным движениям во время вечера обучали танцмейстеры-профессионалы Елена Жукова и Сергей Матвеев. Ведущим вечера стал шоумен и режиссер Борис Черкасов. Весь вечер в зале проходил и еще один интересный «интерактив» - все желающие моглисфотографироваться с героями в настоящих костюмах из легендарного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», которые предоставил партнер Бала– Телецентр «Останкино», отмечающий в этом году свое 50-летие.









За танцевальной частью последовала эстрадно-музыкальная при участии приглашённых звёзд – виртуозная скрипачка Viva Скрипка исполнила номер, который не оставил никого равнодушным. Больше половины зала пустилось в пляс, когда на сцену вышла экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина и исполнила свои хиты. Продолжением музыкального вечера стал выход солиста золотого состава группы «На-На» Владимира Лёвкина, который выступил с супругой и дочкой Никой. Изящными танцами очаровали всех присутствующих топ-преподаватели танцевальных клубов GallaDance Никита Лысенков и Анна Аникина.

Завершением программы стало яркое выступление композитора и продюсера Евгения Кобылянского, до глубины души затронувшего своими лирическими песнями «Я слушал дождь» и «Натали» всех женщин в зале. В конце выступления он представил свою подопечную – 14-летнюю певицу Ладу Мишину, которая закончила концерт песней «Мосты».

После выступления звёзд были объявлены победители благотворительной лотереи, которые получили подарки от известных ювелирных домов, косметических брендов, сети загородных отелей и других партнеров Ювелирного бала. Затем на сцену торжественно вынесли большой праздничный торт.

Весь вечер гости могли любоваться в роскошном зале украшениями первого в России семейного бренда GEVORKYAN, Ювелирного дома «Эстет», а также работами ювелирных партнеров бала – брендов Gohfeld Jewellery, YKstyle и часового швейцарского бренда Philippe de Cheron. Все гости бала смогли насладиться поистине царскими угощениями - отведать натуральную осетровую икру от компании «Золото Каспия», попробовать удивительные коктейли на основе водки «Органика», а также вкусить прекрасный кофе от компании «Живой кофе».

В ходе лотереи V Ювелирного благотворительного бала было собрано более ста тысяч рублей. Эти средства пойдут на помощь в приобретении технических средств профильным учебным заведениям: Политехническому колледжу №13 имени П.А. Овчинникова и Колледжу декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Организаторами бала стали ассоциация «Гильдия ювелиров России», Фонд развития ювелирного искусства России, генеральным партнером - Отраслевой холдинг РЕСТЭК JUNWEX.

Генеральный партнер - РЕСТЭК Junwex

Партнеры благотворительной лотереи:

Ювелирный дом «Эстет», часовой бренд «НИКА», швейцарский часовой бренд Philippe de Cheron, компания Swarovski gemstones, ювелирные брендыGevorkyan, Gohfeld Jewellery, YKstyle, компания Bijou Tresor, Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже, Политехнический техникум № 13 им. Павла Овчинникова, художник Елена Наумова, дизайнерский бренд Aleksandra Kozlovskaya, отель Valesko Hotel&SPA.

Косметические бренды: Kamill (линия косметических средств на основе экстракта ромашки), Dry Dry (парфюмерно-косметические средства) , Skinlite (натуральная южнокорейская косметика), парфюмерный бренд Sergey Gubanov EAU4U, парфюмерный бар AROMA EVENT, школа визажа и гримаEstel Shine, сеть салонов красоты MGBeautysalons, агентство имиджмейкера и стилиста Жанны Черняковой #имиджвсе, клиника эстетической медицины и пластической хирургии «Оттимо», Глазная клиника Федоровой Ирины Святославны «Центр ФИС».

Партнеры концертной программы:

Центр светской бальной культуры «Золотой клуб», Губернаторский оркестр Московской области , Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство»,клуб «Деловые люди», Телецентр «Останкино», Танцевальные клубы GallaDance.

Партнеры банкета:

Бренд натуральной осетровой икры «Золото Каспия», премиальная водка ORGANIKA, Виноторговая компания Fort, бренд натурального кофе Живой Кофе, поставщик тропических фруктов «ЯизТая», компания «Королевская вода».

Информационные партнеры:

Телеканал Russian Music Box, ИА Intermedia, ИД «Экономическая газета», газета «Аргументы недели», журналы «Навигатор ювелирной торговли»,«Русский ювелир», «Гильдия ювелиров России», «Эстет», Jewel&Travel, «Бизнес и люди», портал Ювелир.INFO, агентство Rough&Polished.

Сайт Ювелирного благотворительного бала

www.jewelryball.ru

(В пострелизе использованы материалы ИА Intermedia)