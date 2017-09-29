«Челябэнергосбыт» дарит смартфон за подключение к Личному кабинету

Поймайте удачу за хвост! Подключитесь прямо сейчас к Личному кабинету ПАО «Челябэнергосбыта» и выиграйте смартфон.

Условия конкурса очень просты — нужно подключиться к Личному кабинету организации, указать номер мобильного телефона, проверить, нет ли долгов (и если есть — оплатить до конца сентября), а также передать показания счетчиков до 15 октября. Число подключившихся перевалило за 300 тысяч, поэтому тот, кто станет 333 333-м, тот и получит приз. Если условия не будут выполнены, смартфон достанется соседу по списку.

Директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых уточнил, что изначально Личный кабинет был сделан для удобства потребителей. Теперь же, после модернизации, в нем появилось гораздо больше информации и функций. А для смартфонов прекрасно работает мобильная версия.

Выбор подарка отнюдь не случаен — сейчас мобильный телефон является мини-офисом, при помощи которого можно не только получать информацию, но и отслеживать все расходы и осуществлять платежи. Кроме того, в мессенджерах VIBER и TELEGRAM заработали роботы, которые показывают текущий баланс, а также сообщают срок окончания межповерочного интервала приборов учета.