Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

«Яндекс» проанализировал данные своей рекламной сети и исследовал коммерческие интересы пользователей российского сегмента интернета.

Выяснилось, что больше половины всех переходов по объявлениям – 55% - приходится на долю россиян старше 45 лет. Для сравнения: молодые люди от 18 до 24 лет обеспечивают 4% кликов.

В целом для мужчин наиболее характерен интерес к бизнесу, электронике и автомобилям, а для женщин — к медицине, одежде и недвижимости. Интерес к юридическим услугам, развлечениям и образованию от пола не зависит, пишет sostav.ru.

Ранее в «Яндексе» рассказали, как меняются интересы пользователей в течение дня.