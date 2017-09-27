Учить правила – увлекательно и интересно

В вагономоторном депо Волгоград Приволжской магистрали было непривычно шумно из-за детских голосов. Сюда вместе со своими одноклассниками пришла на экскурсию победительница первого городского конкурса «На пути железнодорожном будь предельно осторожным» Александра Гагарина.

Для конкурса Александра вместе с друзьями подготовила видеоролик о правилах поведения на железной дороге. Школьники сами придумали сценарий, сами его разыграли и сняли. Творческая энергия, которая чаще всего выплёскивается у подростков в виде пустого общения и обмена стримами в соцсетях, на этот раз нашла полезное применение. По сюжету друзья берутся рассказать однокласснику о правилах поведения на железной дороге. Ролик, проникнутый духом совсем не детской серьёзности, был признан лучшим, и его создательница вместе со своими однокашниками из гимназии №15 Советского района приехала на экскурсию в депо.

Главный инженер Денис Сперанский провел для детей увлекательную экскурсию по депо, где готовятся в рейс электропоезда. Самым интересным, конечно, было посещение кабины машиниста - возможность посидеть за пультом управления и почувствовать себя опытным железнодорожником выдаётся не каждому! Со свойственной детям любознательностью мальчишки и девчонки засыпали серьёзного Дениса Алексеевича вопросами: «А зачем жёлтые круги на стекле?», «Как поезд заводится и тормозит?», «Бывают ли у электричек «зимние» и «летние» колеса?»

В учебном классе, где проходят обучение машинисты, экскурсантам показали специальный профилактический фильм о правилах поведения на железной дороге. А затем студенты из Волгоградского техникума железнодорожного транспорта провели для школьников познавательную игру «Осторожно, поезд». Четыре команды, выполняя увлекательные задания, стремились превзойти соперников в глубине знаний, скорости мышления и богатстве творческого воображения.

В коротком интервью после экскурсии сама победительница, Александра Гагарина, рассказала корреспонденту «Аргументов недели», что часто ездит на поездах, и потому хорошо знает правила поведения на железной дороге. Отсюда и родилась идея поучаствовать в конкурсе, тем более что и родители, и одноклассники её в этом поддержали. «Работая над роликом, я узнала больше правил, и мне очень хочется, чтобы благодаря моему видео соблюдать их стали как можно больше ребят. Спасибо всем моим друзьям, которые снялись в ролике».

Кстати, призёры конкурса «На пути железнодорожном будь предельно осторожным», занявшие 2-е и 3-е места, отправились на не менее познавательную и интересную экскурсию на Детскую железную дорогу. Естественно, также в компании одноклассников.

Павел СМИРНОВ