Каково состояние дозвонившейся до Путина онкобольной северянки

Больная раком девушка из Апатитов, которая обратились к президенту РФ во время прямой линии, продолжает курс лечения в Москве в соответствии с разработанным ранее планом, сообщили в столичном НИИ имени Герцена.

В НИИ сообщили, что не так давно спонсоры помогли 24-летней Дарье Стариковой повидаться с проведавшими ее дочкой и тетей.

Напомним, Дарья пожаловалась Путину на проблемы в здравоохранении в ее родном городе. По факту обращения Дарьи региональная Прокуратура и СК начали проверки.

"В целом у меня нормально", - пишет Дарья на своей странице в соцсети. - "Лечение дает, наконец, свои плоды".