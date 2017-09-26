Федеральная служба безопасности (ФСБ) опровергла сообщения, об установлении организатора массовых анонимных звонков об угрозе взрывов в разных российских регионах, опубликованные в ряде СМИ.

Волна угроз началась 11 сентября. Из-за звонков неизвестных проводились эвакуации более чем в 100 городах.

"Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла. Она на совести тех изданий, которые её тиражируют", — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.