ФСБ опровергла информацию об организаторах звонков о "минировании"
26 сентября 2017, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опровергла сообщения, об установлении организатора массовых анонимных звонков об угрозе взрывов в разных российских регионах, опубликованные в ряде СМИ.
Волна угроз началась 11 сентября. Из-за звонков неизвестных проводились эвакуации более чем в 100 городах.
"Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла. Она на совести тех изданий, которые её тиражируют", — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.