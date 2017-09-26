Пятая волна сноса самостроя в Москве начнется в Симферопольского бульвара

Уже пятая волна сноса незаконных сооружений стартовала в Москве. В перечне объектов, подлежащих сносу, значатся 78 стихийных построек общей площадью 42 тыс. кв. метров.



Демонтаж планируется начать с Симферопольского бульвара, в первую очередь техника будет сносить самовольные постройки, расположенные у Москворецкого строительного рынка. Также демонтажу подлежат объекты на Калужской площади, Новом Арбате, у станций метро «Выхино», «Царицыно» и других, передаёт m24.



Московские власти утверждают, что все объекты, подлежащие сносу, расположены на инженерных коммуникациях, территориях с особым режимом использования, включая охранную зону метрополитена и улично-дорожную сеть.



