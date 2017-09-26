СМИ узнали имя предполагаемого организатора «телефонной террористической атаки», захлестнувшей в сентябре целый ряд российских городов. Это 28-летний уроженец Ставрополья, а ныне боевик ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России) Альберт Абрамов.



По данным паблика Mash, он примкнул к террористам и отправился воевать за группировку в Сирию. Ранее спецслужбы заявляли, что волна звонков с угрозами о минировании поступает из-за рубежа. Возможно, таким образом, террористы пытаются усыпить бдительность россиян.

Массовые сообщение о минировании зданий и мест массового скопления людей начали поступать в различные регионы страны с 11 сентября. Спецслужбы вынуждены реагировать на каждый такой звонок и эвакуировать людей из потенциально опасных мест. Эвакуации подверглись уже несколько сотен тысяч человек, но ни одна угроза не была приведена в действие.



