Мэрия Москвы сегодня опубликует первый список домов, расселяемых по реновации

Мэрия Москвы сегодня, 26 сентября, опубликует первый список домов, расселяемых по программе реновации. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал информацию о первых списках в Ульяновске в ходе заседания президиума Госсовета.

В списки реновации включены 5144 зданий. До конца октября также будет готов график отселения и сноса домов по первоочередным кварталам реновации. Строительство нового жилья столичные власти могут начать уже в ближайшее время, - пишет "Российская газета".

Руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что дома нового поколения будет соответствовать стандарту "умного дома", в отделке строители применят энергоэффективные панели, от перерасхода ресурсов жильцов защитят специальные датчики.