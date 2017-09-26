Анонимный благотворитель пожертвовал иркутскому фонду миллион рублей

В благотворительном фонде «Оберег» в Иркутске сообщили о крупном пожертвовании, которое оставил анонимный благодетель. Неизвестный принес сумку с вещами, на которых лежали 1 млн 17,5 тыс. руб.



Деньги были обнаружены во время разбора вещей. Сотрудники фонда решили пока не тратить сумму, вдруг выяснится, что деньги оказались в сумке по ошибке. После публикации в соцсетях уже позвонили трое, заявивших, что это их деньги. Сотрудники фонда попросили каждого подробно описать вещи, находившиеся в сумке, но никто из фиктивных благодетелей не справился с этой задачей. По словам учредителя «Оберега» Алексея Соболева, «вещи эти очень необычные».



Он также рассказал «Интерфаксу», что благотворительный фонд, на попечении которого 150 человек, включая 50 детей, очень нуждается в средствах. Денег не хватает даже на самое необходимое. «Оберег» помогает оставшимся без жилья одиноким матерям.



