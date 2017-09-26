Жителей Мурманской области будут штрафовать за кормление бездомных животных

В Мурманской области примут закон, который предусматривает введение штрафов для граждан, подкармливающих бездомных животных. Размер денежного наказания составит от тысячи до 2 500 рублей.

Данный документ внесла в областную Думу глава региона Марина Ковтун. Законопроект одобрен профильным документом мурманского парламента, в скором времени правовой акт рассмотрят на общем заседании Думы. На кого будет возложен контроль за жителями, проявляющими жалость к бродячим собакам и кошкам, пока неизвестно.

Ранее «Аргументы недели» писали, что стая бездомных собак спасла провалившегося под лед мужчину. Инцидент произошел в Твери.