Московские судебные приставы взыскали с «зайцев» почти 80 млн рублей

Московские судебные приставы с начала текущего года взыскали с безбилетников 79 млн рублей. Часть «зайцев» накопила большие суммы долга, так как в течение долгого времени не платила штрафы.

«Российская газета» пишет, что сами приставы безбилетников по трамваям и метро не ловят. Сначала гражданина без билета должен оштрафовать контролер. В столице штраф за данное нарушение составляет тысячу рублей. Если человек не платит в течение 60 дней, документы передаются в управление ФССП, сотрудники которого взыскивают деньги принудительно.

Согласно действующему законодательству, неоплаченный в установленный срок штраф может быть удвоен. Кроме того, неплательщикам грозит административный арест и обязательные работы.