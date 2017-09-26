Популярные за рубежом беговые экскурсии появились в России

Жители Омска получили возможность совместить активный образ жизни и знакомство с достопримечательностями. В городе появились беговые экскурсии.

Подобные пробежки ранее получили популярность в Лондоне, Брюсселе и Париже. Для России это проект уникальный, отметила его организатор Татьяна Пестрожукова. По словам Пестрожуковой, беговые экскурсии являются прекрасным способом поддержать тело и разум в тонусе.

Как пишет «Российская газета», пробежки проводятся по выходным по нескольким направлениям. Одно из них предусматривает осмотр расположенных в Омске памятников. Другое – знакомство с учреждениями культуры.

Татьяна Пестрожукова подчеркнула, что беговые экскурсии – это не спортивные соревнования, в них могут принимать участие люди любого возраста, в том числе дети и пенсионеры. Тематика маршрутов не ограничивается несколькими направлениями, она зависит от пожеланий собравшейся группы.