ООН использовала Крым для давления на Кремль

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека рекомендовало России применять на территории Крыма законы Украины из-за желания надавить на Кремль в очередной раз.

Политолог Николай ФИЛЛИПОВ в комментарии «Аргументам недели – Крым» рассказал, что заявление было сделано в контексте тех реформ ООН, которые ведут к разрушению этой организации.

«К сожалению каждый новый президент США оказывается глупее предыдущего», – отметил политический эксперт.

ФИЛЛИПОВ подчеркнул, что позиция США никак не улучшилась после переворота в Украине, а напротив, «ничего кроме головной боли спонсорам майдана этот переворот не принес».

Однако, Украина стала одним из «плацдармов» воздействия на Российскую Федерацию и подобные заявления ООН можно отнести туда же. Сегодня в ООН пытаются использовать любые инструменты для шантажа и воздействия на РФ, «но не имея реальных козырей их приходится выдумывать».

Политолог ФИЛИППОВ считает заявление «американским блефом», который популярен в покере. «Но они играют в покер, а мы побеждаем в шахматы, не зря нашего президента называют гроссмейстером», – отметил эксперт.

ФИЛЛИПОВ также рассказал, что подобные заявления не будут иметь особых последствий, кроме медийных и еще несколько месяцев Россия будет наблюдать за такой «клоунадой».

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в опубликованномв понедельник в Женеве докладе рекомендовало России применять на территории Республики Крым законы Украины, пишут "Аргументы недели - Крым"

В 48-страничном документе ведомство называет полуостров оккупированной территорией и перечисляет множественные якобы зафиксированные там нарушения прав человека. При этом отмечается, что ни в Республике Крым, ни в Севастополе представители УВКПЧ не присутствуют, а собирали они свои сведения посредством дистанционного мониторинга с основной территории Украины и через опросы.



