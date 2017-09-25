Флаг Крыма подняли на вершину Ай-Петри

В воскресенье, 24 сентября, в рамках празднования Дня Государственного герба и Государственного флага Республики Крым спасатели «КРЫМ-СПАС» торжественно водрузили флаг Крыма на вершине горы Ай-Петри.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС, дежурная смена спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» во главе с начальником Юрием ПАВЛОВЫМ, совместно с представителями федерации альпинизма установили флаг Крыма на высоте 1233 метра над уровнем моря.

Отметим, это уже не первое восхождение сотрудников ведомства на вершину Ай-Петри для того, чтобы установить государственные символы, пишет "Аргументы недели Крым".