Собянин: модернизация московских роддомов практически завершена

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом модернизация родильных домов Москвы завершена.

Данное заявление градоначальник сделал, открывая роддом ГКБ №40 на северо-востоке столицы после ремонта. Собянин подчеркнул, что в роддоме установили новое современное оборудование, которое является комфортным и безопасным, передает НСН. Мэр Москвы выразил надежду на то, что этот роддом станет одним из самых лучших в городе.

Напомним, что родильный дом при ГКБ №40 – единственный, который имеет онкологический профиль. Уточняется, что 14 пациентов, страдающих от онкологии, уже прошли через него после капремонта.