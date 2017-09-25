Эксперт прокомментировал данные Генпрокуратуры о самых криминальных регионах РФ

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал данные Генпрокуратуры об уровне преступности в российских регионах.

По данным надзорного ведомства, в первой половине 2017 года больше всего преступлений зафиксировано в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Генпрокуратура опубликована на своем сайте доклад «Состояние преступности в России».

По мнению эксперта, влияет размер населенных пунктов. «В большом городе есть больше возможностей и «поживиться», и затеряться. В крупных городах преступность на душу населения выше», — пояснил Гринин. По его словам, в глубинке, в деревнях преступности почти нет, кроме бытовой, грабёж и разбой там непопулярны, потому что все друг с другом знакомы. В больших же городах, как отметил эксперт, люди, живущие на одной лестничной площадке в многоквартирном доме, не всегда знакомы между собой.