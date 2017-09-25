Названы страны, которые легче выдают Шенген россиянам

Визовые центры Италии, Греции, Франции, Чехии и Испании легче других выдают гражданам России многократные длительные Шенгенские визы. В Ассоциации туроператоров России обратили внимание, что Греция требует минимум документов, в сравнении с другими странами, для оформления Шенгена.

Оперативно обрабатывает необходимые для получения визы документы итальянский визовый центр, а быстрее всех - визовый центр Франции.

Эксперты туриндустрии отметили, что визовые центры Венгрии, Словении и Португалии затягивают оформление виз. В визовый центр Португалии гражданин должен прийти лично, иначе визу не дадут.