В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

В понедельник, 25 сентября, в Москве было зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление.

В 8.00 на станции ВДНХ специалисты заметили давление, достигающее 766,6 мм рт. ст. (1021,8 гПа), что превышает максимум для этого дня сентября, а также максимум месяца, передает Агентство городских новостей "Москва".

Интересно, что до этого рекорд был побит в 1973 году и составлял 766,1 мм рт. ст. (1021,5 гПа). Синоптики полагают, что рекордно высокое давление сохранится в Москве завтра и послезавтра. Не исключается, что будет перекрыт и сегодняшний максимум.