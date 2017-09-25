Подожженный в Керчи бездомный скончался

Мужчина, которого 22 сентября неизвестный облил горючей жидкостью и поджог, умер в больнице.

Об этом сообщили правоохранители. Известно, что мужчина не имел определенного места жительства и жил на улице.

Возбужденное ранее уголовное дело, возбужденное по факту причинения телесных повреждений, будет переквалифицировано. Сейчас собранные правоохранителями материалы переданы в Следственный комитет, пишет «kerch.com».

Напомним, инцидент произошел в районе улицы Бувина. молодой человек вылил горючее вещество на мужчину без определенного места жительства и поджег его. В результате поджога одежда на теле пострадавшего быстро воспламенилась, огонь охватил и сухую траву, пишет "Аргументы недели Керчь".

Керчанам пришлось своими силами тушить человека и образовавшийся пожар, в то время как виновник произошедшего скрылся с места.