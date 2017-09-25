Для строительства Красносельско-Калининской линии метро нужны еще деньги

Для строительства в Петербурге Красносельско-Калининской линии метро на 2018 год дополнительно потребуется 5,6 млрд рублей. Завершить строительство планируется не ранее 2022 года.

На законодательном собрании была озвучена сумма дополнительной потребности в размере 5,6 млрд рублей на 2018 год, необходимая для завершения строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции "Казаковская" до станции "Путиловская" в срок не ранее 2022 года.

По словам председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина, для завершения строительства необходимо сформировать надлежащие лимиты финансирования, которые будут отражены в Адресной инвестиционной программе на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Благодаря такому перераспределению средств удастся завершить стройку в установленные контрактом сроки, сообщили в пресс-службе Комитета.

(По материалам topolialog.ru kommtrsant.ru ktostroit.ru)