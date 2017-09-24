Неизвестные мерзавцы подожгли живого керчанина
24 сентября 2017, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи в одном из дворов по улице Бувина произошло жуткое ЧП: неизвестные подожгли человека, облив его горючей жидкостью.
Очевидцы рассказали, что быстро среагировали и до приезда пожарных потушили горящего человека. Воду носили из находящегося рядом магазина, пишет "Аргументы недели - Керчь".
Приехав на место происшествия, спасатели вызвали полицию и «скорую». Пострадавший остался жив, но получил серьезные ожоги и был госпитализирован.