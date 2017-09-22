Штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов увеличатся
22 сентября 2017, 11:02 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов могут вырасти.
Госдума уже приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении штрафа до 2,5 тысяч рублей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, людям на велосипедах и прочим участникам дорожного движения, пользующихся преимуществом, передает РИА "Новости".
Напомним, что в настоящий момент в Кодексе об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1500 тысяч рублей.