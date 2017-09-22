Штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов увеличатся

В скором времени штрафы за непропуск пешеходов и велосипедистов могут вырасти.

Госдума уже приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении штрафа до 2,5 тысяч рублей за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, людям на велосипедах и прочим участникам дорожного движения, пользующихся преимуществом, передает РИА "Новости".

Напомним, что в настоящий момент в Кодексе об административных правонарушениях установлен штраф в размере 1500 тысяч рублей.