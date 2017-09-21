7 октября откроют главный проспект Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга обещает завершить работы на проезжей части проспекта Ленина до 7 октября. Данная дата выбрана из-за того, что с 7 октября начнется ремонт проезжей части Макаровского моста, движение автомобилей на нем будет ограничено.

С 20 сентября на Макаровском мосту ограничено движение для трамваев. С 7 по 23 октября на объекте ожидается полное закрытие движения. А после их завершения – с 23 октября – для трамваев будет организовано реверсивное однопутное перемещение.