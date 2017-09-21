В осенний призыв планируется набрать более 4 000 свердловчан

1 октября в Свердловской области стартует очередной призыв граждан на военную службу. 4169 жителей Среднего Урала в период с октября по декабрь отправятся в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований, которое по поручению главы региона Евгения Куйвашева в режиме видеоконференции провел исполняющий обязанности вице-губернатора Азат Салихов.

«На сегодняшний день в Вооруженных Силах Российской Федерации внедрены современные системы управления, новейшие образцы вооружения и военной техники, отмечается повышение качества и интенсивности боевой подготовки. Особое значение приобретает кадровый состав Российской армии и усиление патриотического воспитания молодежи», – сказал Азат Салихов.

Отметим, что Свердловская область является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов для вооруженных сил нашей страны. В ходе весеннего призыва 2017 года регион успешно выполнил норму, установленную Министерством обороны РФ, призвав в армию 4116 человек.

Обращаясь к главам муниципальных образований и председателям городских и районных призывных комиссий, и.о. вице-губернатора напомнил, что в соответствии с действующим законодательством норма призыва устанавливается Минобороны России для каждого субъекта и муниципального образования. «Именно от вашей руководящей и координирующей роли во многом будет зависеть успешное и качественное проведение призывной кампании», – отметил Азат Салихов.

«Согласно приказу Министерства обороны РФ, в октябре-декабре 2017 года норма призыва для Свердловской области составила 4169 человек, четверть из которых останется на службе в Центральном военном округе, а треть – отправится в Восточный военный округ. Остальные призывники разместятся в Южном и Северном военных округах», – сообщил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин.

И.о. заместителя губернатора призвал участников заседания обеспечить своевременное прибытие граждан на мероприятия призыва и принять исчерпывающие меры по сокращению числа «уклонистов». «Это вполне посильная задача при организации четкого взаимодействия между военным комиссариатом, органами внутренних дел, главами городских и сельских администраций, руководителями учебных заведений и средствами массовой информации», – сказал Азат Салихов.

По его словам, совместно с военно-врачебной комиссией областного Военного комиссариата необходимо обеспечить контроль над медицинским освидетельствованием призывников, в том числе обеспечить иммунизацию граждан, подлежащих призыву. На областном сборном пункте в Егоршино должно быть организовано флюорографическое обследование призывников, и предусмотрено оказание неотложной медицинской помощи.

Кроме того, Азат Салихов обратил особое внимание ответственных лиц на обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности людей и объектов на призывных пунктах, а также на безопасность дорожного движения и технического состояния транспорта, используемого для перевозки призывников.