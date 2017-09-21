Ремонт больницы в Краснотурьинске идет под контролем облминздрава

Главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков проинформировал министра здравоохранения Игоря Трофимова о ситуации, сложившейся в настоящий момент в хирургическом отделении больницы, где в данный момент идет установка новой кровли.

Ввиду того, что по прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидаются дожди, подрядчиком осуществлены мероприятия по максимальному предотвращению протечек: полное перекрытие периметра изоспаном, обустройство дополнительных водостоков из мест скопления воды. 21 сентября подрядчик приступил к устройству кровли из металлочерепицы. Ориентировочный срок завершения этапа работ по перекрытию кровли к концу октября 2017 года.

Пациенты хирургического профиля размещены в палаты, защищенные от протечек, и перераспределены по другим отделениям.

Начавшаяся ранее локальная протечка, которая произошла из-за ливневых дождей на потолке верхнего этажа стационарного корпуса в хирургическом отделении, в настоящее время устранена.

Отметим, здание главного корпуса Краснотурьинской городской больницы 1957 года постройки.

В 2016 году Правительством Свердловской области были выделены денежные средства на ремонт кровли здания главного корпуса в соответствии с проектно-сметной документацией, согласованой с Минздравом. В 2017 году, после завершения аукционных процедур, в соответствии с государственным контрактом производится капитальный ремонт кровли. В настоящее время подрядчиком выполнены следующие работы: демонтажные работы 50% кровли, замена 50% обрешетки, укрытие 50% кровли изоспаном D, 50% фальцевой кровли.