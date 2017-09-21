В Красноярском крае выпал снег

В четверг, 21 сентября, из Красноярского края пришла поразительная новость.

Несмотря на то, что до зимы еще далеко, местные жители уже успели увидеть первый снег, который покрыл дороги плотным слоем. Как сообщает сегодня издание "Известия", ссылаясь на сообщения свидетелей, засыпало часть федеральной трассы М-54 неподалеку от Буйбинского перевала.

Изумленные автомобилисты публикуют в социальных сетях снимки заснеженных дорог. Уточняется, что больше всего снега наблюдается в районе парка "Ергаки".