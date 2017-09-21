Правительство РФ утвердило программу переселения наших соотечественников

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев 21 сентября подписал два приказа о переселении наших соотечественников, проживающих за рубежом. Для переселения правительством выбрана Оренбургская область.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев завизировал два документа по переселению соотечественников. Первый отдает приоритет в переселении россиянам, живущим сейчас за рубежом, в Оренбургскую область. По планам правительства, в Оренбург до 2020 года переедут 1200 наших земляков, которые имеют медицинское и педагогическое образование, инженеров и ученых, а также семьи бывших россиян, которые воспитывают трех и более детей.

Согласно второму документу, порядка 700 россиян с медицинским образованием (и студентов, которые обучались по этому профилю) до 2021 года переселят в республику Башкортостан.