Город Артём в Японии очень уважают

Администрация Артёмовского городского округа отмечена Почётной грамотой Министра иностранных дел Японии Кисида Фумио. Решениме об этом приняло правительство островного государства. Как сообщает Генеральное консульство Японии во Владивостоке, основанием для награждения стал вклад приморского города в укрепление взаимопонимания и дружеских отношений между Россией и Японией.

Почётная грамота будет вручена генеральным консулом Японии во Владивостоке Касаи Тацухико. Торжественная церемония пройдёт в резиденции генконсула завтра, 22 сентября