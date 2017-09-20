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Коммунисты предлагают выплачивать россиянам доходы от добычи полезных ископаемых

20 сентября 2017, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

Коммунисты предлагают выплачивать россиянам доходы от добычи полезных ископаемых
pixabay.com

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении между гражданами страны части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых.

В первую очередь он касается официально работающих граждан, проработавших в текущем году не менее 9 месяцев, пенсионеров, имеющих трудовой стаж не менее пяти лет, и безработные, состоящие на учете в центре занятости, но не получающие пособия по безработице. По задумке авторов проекта, за первый финансовый год уполномоченные органы должны распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, за каждый последующий год — на 2% больше. Авторы идеи подсчитали, что в случае своевременного принятия закона россияне, входящие в список получателей, смогут получить в 2018 году около 10 тыс. руб.

Правительство не одобрило идею коммунистов, аргументировав это тем, что предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся, вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

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