Кубань воровская

Аресты «воров в законе» в Краснодарском крае в 2017 году стали регулярными. Однако, по оценкам экспертов, в поле зрения интересов силовиков почему-то попадают выборочно только представители отдельных криминальных кланов Кубани.

Например, этим летом были задержаны «криминальный генерал» Саркис Сельвиян (Саркис), который ранее входил в клан могущественного Деда Хасана, а также Ара Мурадян (Ара Армавирский) из группировки Шакро Молодого. В сентябре в Краснодаре арестовали еще одного «законника» – Георгия Манукяна (Жору Тбилисского).

Эксперты отмечают, что в итоге за решеткой оказались сразу несколько влиятельных врагов могущественного Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского), который на данный момент всерьез претендует на лидерство в российском криминальном мире. Активно усиливает он свое положение и в Краснодарском крае

По информации СМИ, на Кубани представителем Мераба Сухумского сейчас выступает «авторитетный» бизнесмен Миндиа Гулуа – бывший местный «водочный король», неудавшийся оппозиционный грузинский политик и эффективный консильери влиятельного мафиозного клана. К сфере нынешних интересов Гулуа относят, в частности, крышевание строительного бизнеса и наркотрафик из Ростовской области в Краснодарский край.

После неудачного покушения в августе 2016 года Гулуа объявил его заказчиком краснодарского «вора в законе» Романа Кащаева, после чего открыл настоящую охоту на его людей.

Жителей Краснодара Арама Гамбаряна и Армена Чекаляна, которых Гулуа счел причастными к подготовке убийства, похищали и пытали, выбивая признательные показания. Задержавшие их люди в масках представлялись сотрудниками ФСБ, а Чекалян был схвачен прямо на территории аэродрома «Внуково».

Гамбарян утверждает, что его пытали сотрудники полиции и местного следственного управления, выбивая признании в покушении на Гулуа.

«Я на ходу пытался придумывать какие-то показания, как мне казалось, подходящие под их версию. Но, видимо, говорил что-то не то, потому что они продолжали меня бить. В какой-то момент я услышал звук подъезжающего автомобиля. Приехал какой-то человек, говорящий с акцентом, сказал, что он лично от Гулуа Миндия, и снова потребовал во всем сознаться, но ничего нового я не мог ему сообщить», – рассказал он журналистам.

Гамбарян после этих событий перенес тяжелую операцию, оставшись инвалидом. При этом в Следственном управлении по Краснодарскому краю уже трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по факту его похищения и избиения. Никаких реальных доказательств причастности Гамбраяна и Чекаляна к покушению или связей с Кащаевым обнародовано не было.

Источники «Росбалта» сообщали, что задействованные для перевозки похищенных синий микроавтобус и седан похожи на те, что используются охраной Гулуа.

Независимый журналист-расследователь Евгений Михайлов говорит, что Миндиа Гулуа пользуется серьезной поддержкой правоохранительных органов. По его данным, охрана «авторитета» состоит из бывших сотрудники спецслужб, имеющих на руках удостоверения действующих офицеров различных силовых подразделений.

«Есть версия, что Гулуа сам срежиссировал это покушение. Так же как и два предыдущих покушения, – полагает краснодарский журналист Виктор Мельников. – Зачем? Чтобы помочь своим друзьям из криминального мира зачистить территорию от Кащаева и его людей».

По информации СМИ, в случае дальнейшего усиления Мераба Сухумского, который претендует на неофициальный титул «босса всех боссов», Миндиа Гулуа может стать хранителем всего российского воровского общака. Если раньше у Гулуа и были какие-то разногласия со своим покровителем, то сейчас претензии к нему временно сняты – бизнесмен сумел доказать свою преданность и эффективность.

Как сообщают источники, вкладывать эти средства он намерен в Краснодарском крае, где у «авторитетного» предпринимателя есть связи и покровители в правоохранительных структурах и органах исполнительной власти. Информационное агентство «Мосмонитор» сообщает, что краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев даже всерьез считает, что переезд воровского общака на Кубань реально поможет развитию краевой экономики.

Поразительным образом интересы криминального клана Мераба Сухумского по зачистке конкурентов в регионе совпадают с активностью силовиков, обращающих свое внимание на всех, кроме Миндиа Гулуа, который продолжает «зачищать поляну».