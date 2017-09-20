Масляков: «Шутки про политику и президентов были, есть и будут!»

Президент Международного Союза КВН Александр Васильевич Масляков призвал не беспокоиться по поводу запрета шуток про политику и президентов. По словам телеведущего, «шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут».

На сайте КВН опубликованы несколько видеозаписей с несколькими номерами и шутками о президенте и о политике.

«В связи с «обеспокоенностью» некоторых журналистов по поводу «запрета на номера и сценки про президентов», мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут», — отметил Масляков.

Бывший КВНщик Дмитрий Колчин ранее сказал в интервью YouTube-каналу Wanna Banana, что в КВН существует запрет на номера и сценки про президентов.