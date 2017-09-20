Депутату от «Единой России» дали два года

Следующий по партийному списку единоросс зашёл в областную думу Волгограда. На вакантное место рассматривались три кандидатуры.

Кресло в областной думе освободилось путём странной рокировки. Когда стало известно, что в результате выборов, которые прошли в регионе и стране 10 сентября, депутатом областной думы избран Михаил Струк, его отец – Владимир Струк, действующий депутат облдумы и председатель комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, написал заявление о сложении полномочий. И вскоре был представлен в качестве советника губернатора Волгоградской области.

На свободный депутатский мандат претендовали три человека, включенные в партийный предвыборный список ещё в 2014 году. Это председатель областного отделения ДОСААФ России, экс-депутат волгоградской гордумы Сергей Забеднов. Предисполкома Волжского городского отделения «Единой России»Михаил Рогозин. И председатель Дубовской городской думы Ирина Дегтярева.

Региональный политсовет «Единой России» единогласно подал на утверждение облизбиркома кандидатуру Михаила Рогозина. После официальной процедуры утверждения Рогозину вручат депутатский мандат сроком на два года. Ровно столько остается до следующих выборов в волгоградскую областную думу.