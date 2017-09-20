Парковка на месте вырубленного «Парка вдов» обойдется в 8,6 млн рублей

На официальном портале Госзакупок появилась информация о проведении аукциона на организацию парковки на месте вырубленного «Парка вдов».



Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на документы аукциона, закупка производится у единственного поставщика. Заказчиком создания стоянки, расположенной в Мемориальном парке у Мамаева кургана, выступает муниципальное бюджетное учреждение «Северное». Оно заключило договор на производство работ с ООО «Экспертно-строительная организация». Подрядчик (ООО «ЭСО») должен построить парковку за зданием страховой компании «Согласие» до конца ноября. Работы оцениваются в 8,6 млн рублей. Средства на строительство стоянки заказчику (МБУ «Северное») жертвует Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области», тот самый, который строит музей в пойме Царицы.



Напоминаем, в конце июля у подножия Мамаева кургана была вырублена часть «Мемориального парка». Деревья здесь сажали простые сталинградцы в память о своих погибших родственниках. Местные власти тут же начали опровергать данную информацию, заявляя, что «Парка вдов» не существовало. Эта история вызвала большой общественный резонанс. После этого волгоградцы стали устраивать одиночные пикеты с требованием наказать ответственных за вырубку деревьев. Позднее депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в Генеральную Прокуратуру с просьбой проверить действия Администрации Волгоградской области при реконструкции «Мемориального парка», расположенного в границах охранной зоны Мамаева Кургана, на предмет нарушения Федерального законодательства.

по сообщению портала "Волга-Каспий"