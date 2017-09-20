На Южный Урал идет штормовой ветер

Ветер порывами до 23 метров в секунду, а также дожди и грозы ожидается сегодня, 20 сентября, на территории Челябинской области. Об этом сообщает региональное МЧС.

Отметим, что на Южно Урале устоялась теплая осенняя погода. «Бабье лето» радует южноуральцев сухими погожими деньками. Однако сегодня в некоторых местах области возможны дожди, грозы с штормовым ветром.

Экстренные службы предупреждают, что стоит держаться подальше от плохо закрепленных конструкций и проводов, прибрать вещи с балконов и открытых пространств и постараться не ставить машины под деревьями.