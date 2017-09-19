Кадыров прокомментировал видео, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил видеозапись, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста. По словам чеченского лидера, ему прислали видео, на котором молодой человек спрашивает у мужчины, буддист ли он, и, получив ответ "да", ударил буддиста по лицу.

По словам Кадырова, "истинный мусульманин" никогда не станет обижать "ни в чем не повинного человека". Как ое подчеркнул, "подобная выходка недостойна настоящего мужчины".

"В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяют нам думать так о всех жителях этой страны или о тех, кто исповедует религию данного государства", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер заключил: "Причем тут этот парень-буддист, какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме? Надо наказывать, как шайтанов, тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью".