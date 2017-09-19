Смольный скоро реализует проект скоростного трамвая из Шушар в Колпино

На совещании в Смольном по вопросу исполнения органами государственной власти Санкт-Петербурга плана мероприятий по строительству линии скоростного трамвая от будущей станции метро «Южная» стало известна возможная дата завершения строительства трамвайной линии через Шушары в Колпино. Пока ориентировочные цифры - 2020 год.

Об этом сообщают в Смольном. Стоимость проекта оценивается в 15,7 миллиарда рублей.

Проект строительства линии скоростного трамвая в этой части города был одобрен на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе Санкт-Петербурга 22 августа 2016 года. А затем получил одобрение Межведомственной комиссии по рассмотрению проектов государственно-частного партнерства 23 июня 2017 года.

-Предполагается, что протяженность скоростной трамвайной сети в Колпинском и Пушкинском районах составит 13,5 км. Будет создано трамвайное депо. На линию выйдут 14 единиц стопроцентно низкопольного подвижного состава, - отмечают в пресс-службе КРТИ.

Но пока утверждена только документация по планировке территории квартала №5, ограниченной Автозаводским проездом, КАД, Софийской и Автозаводской улицами в Пушкинском районе.

Но гладко всегда только на бумаге. Действительно, в этом районе города есть серьезная проблема с транспортной инфраструктурой. Новостроек много, а вот связать их с городом сложно. Потому, довезти жителей новых домов хотя бы до метро – уже выход.

- Если этот проект состоится, то будет неплохо,- считает эксперт межрегионального общественного объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин. К сожалению такие проекты городской администрации вызывают скептическую усмешку.

- Я отношусь с большой долей недоаерия к этим обещаниям. Пока все это только разговоры, у города денег нет, а федеральные средства на это не перекинуть. Я всегда говорю, что прежде чем говорить о реализации проекта – пусть первую шпалу положат, - пояснил Валдин.

(По материалам сайтов nevnov.ru kommersant,ru dp.ru)