Военно-морские учения России и Китая начались во Владивостоке

Во Владивостоке начались военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2017".

Эпизоды маневров начали сегодня отрабатывать на картах, чтобы впоследствии реализовать их на воде. Представитель Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев отметил, что боевые распоряжения на проведение учений утвердили заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тян Чжон.

Как сообщает РИА "Новости", с 22 по 27 июля первый этап учебных мероприятий прошел в Балтийском море, в второй этап будет проходить с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота.