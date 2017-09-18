Земля-воздух. И снова озеро Чокрак

Озеро, хоть и находится «черт-те где», славится целебными грязями, потому и тянутся туда туристы, заезжающие «на процедуры», как и положено по науке, на 21 день.

Грязи возле Чокрака как грязи. Это об отходах жизнедеятельности человека речь ведется – мусора столько, что прибрежная зона напоминает полигон по не утилизации бытовых отходов. Но у кого ни спроси – все сплошь вокруг чистюли, и выясняется, что замусорили Чокрак какие-то неведомые мерзавцы, которых, в придачу, никто и не видывал, пишет "Аргументы недели - Крым".

Короче, к озеру лучше идти, закрыв глаза, чтобы ни коровьих какашек, ни мусора не замечать. И заткнув нос (хотя, может, кому и нравится запах свежего сероводорода!).

Методик оздоровления, как удалось выяснить, у оздоравливающихся две – намазать грязью проблемные места или целиком погрузиться в жижу. И каждый выбирает метод, в действенность которого больше верит.