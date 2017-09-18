Guardian назвала имена украинских и российских миллиардеров с гражданством Кипра

Британская газета «The Guardian» отмечает, что благодаря программе привлечения иностранных инвестиций в обмен на гражданство, Кипр заработал около €4 млрд за последние четыре года.



Имена иностранных инвесторов при этом не разглашались, однако изданию удалось узнать фамилии некоторых крупных российских и украинских бизнесменов, получивших кипрские паспорта.



Одним из первых «покупателей» гражданства Кипра, по данным «Guardian», на которые ссылается РБК, стал Игорь Коломойский. Это произошло еще в 2009 году, когда он занимал пост губернатора Днепропетровской области. Помимо кипрского гражданства, у него есть паспорт Израиля и Украины. «Прописался» в 2010 году на острове и бывший деловой партнер Коломойского Геннадий Боголюбов. В том же году получил гражданство в обмен на инвестиции и Константин Григоришин, владеющий на Украине долями в девяти областных энергораспределяющих компаниях.



Совладелец группы «Н-Транс» Никита Мишин тоже не отрицает этот факт. Бизнесмен занимает 71 место в рейтинге русскоязычной версии Forbes «Богатейшие бизнесмены России - 2012», его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.



Совладелец группы «Синтез» и экс-сенатор от Чувашии Леонид Лебедев также имеет гражданство Кипра. В прошлом году он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении $220 млн, после чего сбежал от российского следствия.



Председатель совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко (Forbes оценивает его состояние в $3 млрд) подтвердил Guardian факт наличия у него кипрского гражданства наравне с российским. Он получил иностранный паспорт в 2016 году также «по инвестиционной схеме».



Согласно действующей на Кипре инвестиционной программы, получить гражданство можно, вложив €2 млн евро в покупку жилой недвижимости на острове либо на выбор покупка коммерческой недвижимости либо гособлигаций и прочих активов на сумму €2 млн плюс приобретение жилья еще на €500 тыс.



