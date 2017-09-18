Екатеринбург

Дефицит воды в столице Урала на момент начала отопительного сезона составляет более 50 млн кубометров (в сутки город потребляет 500 тысяч кубометров). Как сообщает пресс-служба екатеринбургского "Водоканала", принято решение о подключении водовода с резервного Нязепетровского водохранилища (Челябинская область).

К резерву прибегнут в октябре. Стоимость перекачки составит 35 млн рублей в месяц. На сегодняшний день Волчихинское водохранилище заполнено всего на 72%. Также рассматривается вариант перекачки исходной воды через Ревдинское водохранилище, но эта мера добавит лишь 25 млн кубометров воды, что недостаточно.