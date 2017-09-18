Приставам не хватает денег на снос буддистского храма в Качканаре

Качканарский райотдел ФССП столкнулся с невозможностью выполнить судебный вердикт и снести буддистский храм на горе Качканар в связи с нехваткой на это средств в местном бюджете (на это требуется около полутора миллионов).

«Согласно решению суда, вступившему в законную силу, храм нужно снести, так как он незаконно построен. Мы запросили средства у ФССП на исполнение решения суда, так как в региональном бюджете не оказалось средств на снос храма. Как только поступят средства федерального бюджета, будет объявлен конкурс, в ходе которого выберем подрядчика для сноса. В любом случае это произойдет не раньше зимы», — цитирует "ТАСС-Урал" начальника Качканарского районного отдела судебных приставов Сергея Помещенко.

Стоит также отметить, что храм находится в труднодоступном месте, так приставы не исключают, что снос придется отложить до зимы. Напомним, инициатором судебной тяжбы выступили Качканарский ГОК и администрация Качканара. Суд признал, что храм был построен незаконно и находится на месте залегания железной руды. Для разработки месторождения следует удалить с этой территории посторонних, чтобы не подвергать их опасности. Сами буддисты решение суда проигнорировали и ликвидировать храм своими силами отказались.